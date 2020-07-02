شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الانتقالي يضع شرطا وحيدا للتراجع عن قرار الإدارة الذاتية للجنوب والقبول بمفاوضات الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشترط المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا شرطا واحدا للعودة عن قراره في الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية والقبول بالمفاوضات مع الشرعية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض .

وأكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فضل الجعدي أن المجلس لن يتراجع عن الإدارة الذاتية للجنوب التي أعلن عنها في أبريل الماضي، إلا بشرط هام . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف الجعدي على صفحته بـ “تويتر”، “عندما اعلنا الادارة الذاتية كنا نعي ما نقول ، عسى ان يراجع الاخوان ممارساتهم الخفية في ذلك الاطار ، ( مأرب ) نموذجاً”، حد تعبيره .

الانتقالي الجنوبي يضع شرطا وحيدا للتراجع



وأكد عضو هيئة رئاسة الانتقالي أن المجلس لن يتراجع عن “الإدارة الذاتية”، إذا لم يتم مراجعة الشرعية عن ممارستها الخفية في مأرب، مشيرا إلى أن الإدارة الذاتية بالنسبة للمجلس ما هي الا محطة للانطلاق الى ما بعدها ، ولن يتراجع.