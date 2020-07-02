شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن خلاف بين الرئيس هادي ونائبه على تسمية رئيس الحكومة الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدثت مصادر اعلامية عن الوصول الى صيغة اتفاق نهائية بين القوى السياسية اليمنية التي تجري مشاورات في الرياض على استمرار الدكتور معين عبدالملك رئيسا لمجلس الوزراء في التشكيل الحكومي المرتقب خلال ايام قليلة. Advertisements ونوهت المصادر بموافقة الرئيس على اجماع القوى السياسية في استمرار معين برئاسة الحكومة. واكدت المصادر ان علي محسن ابدى اعتراضه على اختيار معين مفضلا اختيار عبدالعزيز جباري، ولم يحظى علي محسن بتأييد ايا من القوى السياسية الاخرى.

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