شكرا لبحثكم عن خبر انفجار في المعلا بعدن يصيب اطفال .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب 9 أطفال إثر انفجار مقذوف الأربعاء في مديرية المعلا بالعاصمة عدن. وقال مواطنون أن مقذوف ذخيرة من سلاح مضاد طيران "23" انفجر في حي سكني بمديرية المعلا مساء اليوم الأربعاء وتسبب بإصابة 9 أطفال. وأردفوا بأن الأطفال كان يعبثون بالمقذوف قبل أن ينفجر مخلفا تسعة جرحى حالة بعضهم خطرة. Advertisements وأضاف المواطنون بأنهم قاموا باسعاف الأطفال إلى مستشفى خليج عدن حيث أجريت لهم اسعافات أولية. وأشاروا إلى أن أربعة من الأطفال غادروا المستشفى فيما تبقى خمسة آخرون لكون جروحهم بليغة جراء إصابتهم في الرأس والصدر والفك وحالتهم الصحية لاتزال خطرة. وتنشرت صحيفة "عدن الغد" أسماء الأطفال الخمسة وهم: احمد صالح حسين البركاني 14 سنة محمد عبدالله محمد صالح سنان 13 سنة عبدالرحمن محمد حميص البركاني 12 سنة احمد رشيد محمد مساعد 14 سنة هيثم خالد محمد احمد الشهري 12 سنة

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