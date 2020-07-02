شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة العامة للإتصالات تعلن عن إنقطاع خدمة الانترنت عن المحافظات التالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت قيادة المؤسسة العامة للاتصالات بحضرموت أن مهندسي المؤسسة سينفذون أعمال صيانة لخط الألياف الضوئي داخل سنترال المكلا بدءً من الساعة الواحدة من "فجر اليوم الخميس 2 يوليو" ولمدة لا تتجاوز الساعة الواحدة.

وأشار مصدر في قيادة المؤسسة بحضرموت الى أن الانترنت السلكي سيتأثر خلال فترة أعمال الصيانة وسيتعرّض لقطع الخدمة عن ساحل ووادي حضرموت ومحافظتي شبوة ومأرب خلال فترة العمل، مؤكداً أن تحسناً من شأنه أن يطرأ على خدمة الانترنت السلكي عقب الصيانة والحد من التقطعات اللحظية الحاصلة الآن.