شكرا لبحثكم عن خبر طيران حربي يفتح حاجز الصوت بسماء شبوة ويثير الخوف بين السكان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب تحليق الطيران الحربي فوق سماء مدينة عتق مركز محافظة شبوة فجر اليوم بحالة ذعر وخوف لدى المواطنين بعد فتح حاجز الصوت والتحليق بعلو منخفض.

وأدى تحليق الطيران وفتح حاجز الصوت إلى استياء واسع و حالة من الذعر والخوف وخاصة لدى النساء والأطفال أثناء تحليق الطيران الساعة السادسة صباحا فوق مدينة "عتق"، حيث استمر التحليق بصورة مستمرة لما يزيد عن ساعة.

ويأتي هذا التحليق بالتزامن مع خروج قوة إماراتية من معسكر العلم في طريقها إلى معسكر بالحاف بعد التغيير الدوري للضباط في المعسكر، ما يشير إلى أن الطيران الذي كان يحلق تابع للقوات الإماراتية.