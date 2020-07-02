شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يحذر سكان المحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذرت غرفة الارصاد الجوية والانذار المبكر في محافظة حضرموت من أخدود منخفض جوي يتمركز في بحر العرب وجنوب شبه الجزيرة العربية.

وسيؤدي المنخفض الجوي الى حالة من عدم الاستقرار الجوي على بلادنا وذلك بكثافة أحزمة السحب الرعدية المصحوبة بهطول أمطار متوسطة ومتفاوتة الغزارة مع هبوب رياح نشطة السرعة مع جريان السيول على الهضاب والأودية.

من المحتمل ان تشمل الاضطرابات الجوية أجزاء من محافظات عدن - شبوة - أبين - لحج من يوم الجمعة 3 يوليو - الاثنين6 يوليو

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ونرجو من المواطنين في تلك المحافظات أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة وإغلاق الهواتف النقالة.

تجنب العبور في الأودية والشعاب تجنبا لخطر السيول.

أخذ الحيطة من تدني الرؤية بسبب الاتربة والرياح.

ننبه الصيادين بأخذ الحيطة والحذر من اضطراب البحر أثناء هبوب العواصف الرعدية والرياح.

صادر غرفة الارصاد الجوية والانذار المبكر بحضرموت .