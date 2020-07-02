مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجاح بيت الفقيه جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا طالت القرى السنكية ومنازل المواطنين بشكل هستيري، مخلفة حالة من الهلع في صفوف المدنيين. وتشهد القرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة عمليات استهداف وقصف من مليشيات الحوثي بشكل يومي بمختلف أنواع الأسلحة في ظل صمت وتغاضي أممي تجاه تلك الخروقات الحوثية منذ انطلاق الهدنة الأممية.

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