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إختفاء إبن خال الأسد رامي مخلوف يثير المخاوف

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عدن - ياسمين التهامي - اختفى رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد آخر تصريح له في شهر يونيو الماضي قائلًا: " العنوني، إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة، ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين " .

 

 

وظهرت خلال الأيام الماضية، شائعات عن مصير رامي مخلوف، تفيد بتعرُّضه إلى ضربة عنيفة من بشار الأسد، بعد ثلاثة أيام من تهديده.

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وتضمنت الشائعات التي لا يثبت صحة أيًا منها، أن قضاء النظام السوري عيّن حارسا قضائيا على شركته “ سيريتل ” للاتصالات الخلوية، وهو ما يعني كف يده، تماما عن شركته .

 

وفي 25 يونيو الماضي، تم فسخ عقود استثماره للأسواق الحرة، في المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها النظام، ومثلها الموانئ والمطارات.

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