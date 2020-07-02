شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسد" يقترب من الرحيل وتحديد بلد اللجوء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من النظام السوري قرب رحيل بشار الأسد عن السلطة رغمًا عنه ومغادرة البلاد .

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وأكدت انه يتم تحديد بلد اللجوء بضغط روسي ، وسط تردد انباء عن ترشيح روسيا للعميد في قوات النظام الروسي "سليم حربا " لتولي النظام بعد الأسد وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة للنظام في سوريا .

كما أكد نجل وزير الدفاع السوري "مصطفى طلاس " ان روسيا طلبت من " الأسد " حصر التواجد الأمني له في محافظتي درعا والسويداء قبل رحيله .