شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مناطق في مصر تستقبل السياح دون فحص كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة المصرية، غادة شلبي، إنه تم السماح للسياح من مختلف دول العالم الدخول إلى 3 مناطق سياحية كبرى في مصر دون إجراء فحص PCR الطبي لفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن ثلاثة مناطق مصرية مختلفة "تميّزت بانخفاض شديد في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد" سيتم فتحها دون فحص.

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وسمحت مصر في سياق تعاملها مع أزمة جائحة كورونا للسياح الوافدين من الخارج، بالدخول اعتبارا من مطلع يوليو 2020 إلى 3 محافظات، هي: جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، مع إعفاء السائحين على متن رحلات الطيران المباشر، من سداد رسوم التأشيرة السياحية حتى 31 أكتوبر 2020، نهاية الموسم السياحي الصيفي.

وذكرت نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة المصرية، في حديثها لـ "العربية" أن شرط دخول السائحين سيكون "إقراراً من قبل السائح بأنه ليس مخالطاً لمصابين بكورونا خلال الفترة السابقة، وحتى إن كان حاملاً للمرض ولم تظهر عليه الأعراض، فهناك إجراءات واضحة لعزله وفق ضوابط صحية مهنية معدة سابقاً".