شكرا لمتابعة خبر عن هزيمة ماحقة يتجرعها الحوثيين في قانية البيضاء ومصرع محمد الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي حوثي مصرعه خلال المواجهات الأخير مع قوات الجيش الوطني والقبائل في جبهة قانية بالبيضاء امس الاربعاء.

وأفادت مصادر عسكرية بمصرع القيادي الحوثي البارز محمد يحيى محمد الحوثي وعدد من مرافقيه في الهجوم الذي شنه أبطال الجيش الوطني والقبائل في جبهة قانية.

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وبحسب المصادر فقد وقع أكثر من 60 حوثي أسرى بيد الجيش الوطني والقبائل في جبهة الوهبية بمحافظة البيضاء.

كما أكدت المصادر سقوط العشرات من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح. وأظهرت الصور جثث الحوثيين بالعشرات في مختلف مواقع جبهة قانية بالبيضاء.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني المسنودة بالقبائل يشنون في الأثناء هجوم عنيف على سوق قانية حيث تتمركز عناصر جماعة الحوثي