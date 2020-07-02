مصادر تكشف عن سبب تحليق الطيران الحربي الإماراتي في سماء شبوة

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عدن - ياسمين التهامي - فتح طيران اماراتي حاجز الصوت فوق سماء مدينة عتق صباح الخميس. وقال سكان محليون إن طائرات حربية اماراتية حلقت فوق سماء المدينة فاتحة حاجز الصوت. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: لأول مرة الشرعية : تعترف بوصول الحوثيون إلى مسقط رأس الشهيد عبدالرب الشدادي في مأرب .. ومسؤول حكومي يكشف عن آخر المستجدات للمعارك بين الجيش والحوثيون حتي الحظة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) Advertisements الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) شاهد : شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو إباحي من الحمام وهي عارية تماما دون ملابس (وتعلق مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي) شفايفي كبيرة شوي .. السعودية هند القحطاني تصدم جمهورها وتشعل شبكات التواصل وتتحول إلى رجل (فيديو فاضح وجرئ) شاهد بالفيديو : شمس الكويتية تفضح المتحرشين من المشاهير.. وهذا ما قالته عن علاقات الرجال المتزوجين وعلى المشتبهين بالنساء هاتي بوسة .. هذا مصير سعودي حافظ للقرآن طلب قُبلة من زميلته والتصقَ بها ومشاهدة صورها للأثرياء العرب فقط .. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!! || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واثار ذلك رعب الاهالي والاطفال والنساء. وفي السياق ذكرت مصادر مطلعة ل"سماء برس" أن التحليق تزامن مع تحرك قوات تابعة للتحالف من منطقة العلم المدخل الشرقي لمدينة عدن، إلى منطقة بلحاف في شبوة، ورجحت المصادر أن هذا التحرك العسكري يأتي في إطار استبدال القوات الإماراتية لوحدتها العسكرية في بلحاف بقوة جديدة وعادة ما تقوم الإمارات بتغيبر قواتها هناك بين الحين والآخر.

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