شكرا لبحثكم عن خبر آلية لاستئناف رحلات الطيران إلى سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بحث رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة سقطرى رأفت الثقلي مع لجنة التنمية بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية آليات بشأن عودة الخطوط الجوية لطيران "رويل جيت" الإماراتية.

وتعد تلك الخطوط الجوية وسيلة النقل الوحيدة لأبناء سقطرى خلال موسم الخريف بعد إغلاق المنفد البحري نتيجة لموسم الرياح.

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جاء ذلك خلال لقاء الثقلي، المُكلف بأداء مهام رئيس الإدارة الذاتية في المحافظة، في مكتبه بديوان المحافظة، لجنة التنمية بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، برئاسة السلطان علي بن عيسى آل عفرار وسالم داهق.

واتفق الطرفان على آلية للتنسيق المشترك مع قوات التحالف العربي لاستئناف الرحلات المحلية والخارجية لنقل العالقين والمرضى والوافدين من الدول العربية والأجنبية. كما بحث اللقاء سُبل تعزيز جهود التنمية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة "خليفة الإنسانية" لمواطني المحافظة.

وأشاد الثقلي بجهود لجنة التنمية ومساعيها المبذولة للدفع بعجلة التنمية في المجالات كافة، لتوفير حياة كريمة للمواطن السقطري، وخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المحافظة موسم رياح يستمر نحو ثلاثة أشهر