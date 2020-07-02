شكرا لبحثكم عن خبر رئيس تحرير صحيفة الايام محافظا لعدن بموافقة الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت ‏مصادر خاصة بالرياض أن الانتقالي قدم الشخصية الاجتماعية والاعلامية رئيس تحرير صحيفة الايام تمام باشراحيل’ إبن عدن كمرشح لإدارة محافظة عدن، مؤكدةَ أن الرئيس هادي أبدى موافقته عليه.

هذا ولازالت المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة مستمره بين الأطراف فيما أكدت مصادر بأنه خلال اليومين القادمين سيتم إعلان رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، إن لم يكن خلال الساعات القادمة بحسب المصادر.

وكانت مصادر أخرى قد أكدت في وقت سابق اليوم، عدم وجود اتفاق حتى اللحظة على شخصية رئيس الوزراء الجديد.

Advertisements

وأوضحت المصادر أن مقترحات بترشيح رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك لتولي قيادة الحكومة القادمة قد سقطت، ما يعني استبعاد الرجل من قائمة المرشحين.

وتشهد الرياض حوار غير مباشر بين الطرفين (الحكومة والانتقالي) لتجاوز التعثر في اتفاق الرياض والبدء بتنفيذ بنوده.

وكانت الحكومة تشترط البدء بالشق العسكري المتمثل بانهاء مظاهر الانقلاب الذي نفذته مليشيات الانتقالي بدعم الامارات جنوب اليمن ثم الانتقال للشق السياسي بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة ،الا ان المناقشات الجارية حاليا تتطرق للجانب السياسي ما يعني قبول الشرعية بذلك.