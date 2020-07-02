شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يوسع خياراته لاختيار خليفة معين عبدالملك.. الاسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس هادي استبعد أسماء عدد من الأشخاص، من قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس الوزار وأضاف أسم شخصية سياسية جديدة إلى قائمة المرشحين.

وذكرت المصادر وفقا لما نقله "المدار برس" قبل قليل أن الرئيس هادي استبعد كلاً من حافظ معياد، وسالم الخنبشي، ونبيل الفقيه وسعيد الشامسي، مشيرة إلى أن الرئيس أضاف أسم الدكتور رشاد العليمي، إلى قائمة المرشحين لشغل منصب رئيسة الحكومة القادمة، والتي سيتم مناقشتها مع قادة الأحزاب خلال الأيام القادمة..

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ "المدار برس" أن رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي، سيعكف خلال الأيام القادمة، على مناقشة الأسماء المرفوعة إليه لشغل منصب رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ "المدار برس"، أنه طُرحت أسماء "11" شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، وتشكيل الحكومة القادمة.

وبعد استبعاد الرئيس لأسماء تلك الشخصيات وإضافة العليمي تصبح قائمة المرشحين كالتالي:

د.أحمدبن دغر

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د. رشاد العليمي

م.محسن باصره

د.معين عبدالملك

عبدالعزيز جباري

د.احمد بن مبارك

نايف البكري

وذكرت المصادر أن الرئيس هادي سيناقش خلال اليومين القادمين مع هيئة مستشارية وقيادة المكونات السياسية، هذا الأسماء والخروج بثلاثة أسماء فقط يختار الرئيس أحدهم لشغل منصب رئيس الوزراء ويتم تكليفه باختيار أعضاء حكومته مع احتفاظ الرئيس هادي بتسمية الوزراء في الحقائب السيادية، منوهة بأن الحكومة ستتكون من "24" حقيبة وزارية فقط تسمى حكومة مصغرة..