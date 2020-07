وأخيرًا : نجم قناة طيور الجنة “الوليد مقداد” يتزوج ”شاهدو صور مسربة “من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة كيف ظهر العروس.

View this post on Instagram

أخوي وحبيبي وأسطورتي 😂❤️ .. لحد الآن مو متخيل انك كبرت وخطبت 😂😂 كنّا صغار وكبرنا مع بعض وقدام بعض ودايما انت اللي كنت مسؤول عني من لما كنا صغار ودايما تصححلي وتنبهني وتحكيلي الغلط من الصح وطول عمرك بتتمنالي الخير اكتر من حالك.. وما عمري توقعت يجي هاد اليوم اللي تخطب فيه بسرعة لسا ما شبعنا منك وليد😂😂❤️❤️ بس اكيد انت ما اخترت هذا الطريق الا وانت متاكد انك راح تكون قده وقد مسؤوليته .. فبس بحكيلك الله يوفقك بحياتك ويكتبلك الخير وين ما كان يا حبيب قلبي❤️❤️❤️ @waleedmiqdad