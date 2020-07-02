شكرا لمتابعة خبر عن وأخيرًا : نجم قناة طيور الجنة “الوليد مقداد” يتزوج ”شاهدو صور مسربة “من حفل زفافه الاسطوري .. والمفاجأة كيف ظهر العروس. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر عدد من موقع التواصل الاجتماعي ،مجموعة من صور لزواج الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة ، وسط احتفال اهله واصدقائه وأخوته .

وارتدى مقداد بذلة سمراء شبيهة لبذلة أخيه الصغير خلال احتفاله بخطبته على عروسه، في مشهد تداوله رواد التواصل بكثافة. ويعد الوليد مقداد أحد نجوم قناة طيور الجنة ، المتخصصة في برامج الأطفال، وهو من مواليد 1999 ، وكان يظهر في أغلب الأناشيد والكليبات المذاعة على القناة مع أخيه الأصغر المعتصم بالله مقداد.

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فيما يدرس الوليد مقداد بجامعة الخليج في دولة الكويت لدراسة تخصص ’’إدارة الأعمال الدولي‘‘ .

ومن الجدير ذكره أن للوليد اهتمامات فنية واعلامية كبيرة وله بصمات واضحة في الأعمال الفنية المميزة لقناة طيورالجنة الفضائية وكذلك قناة عصومي ووليد على يوتيوب.