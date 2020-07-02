- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
أكدت مصادر محلية اصابة عدداً من الأطفال بجروح إثر انفجار مقذوف مساء الاربعاء في مديرية المعلا بمحافظة عدن جنوبي البلاد.
واشارت الى إن 9 أطفال أصيبوا جراء انفجار مقذوف ذخيرة من سلاح مضاد طيران “23” من مخلفات الاشتباكات التي وقعت بين مليشيات الاصلاح والانتقالي في اعسطس الماضي، وذلك في أحد الأحياء السكنية بالمديرية .
وأضافت المصادر أن الأطفال عثروا على المقذوف في الشارع وكانوا يعبثون به قبل أن ينفجر مخلفا تسعة جرحى حالة بعضهم خطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 9 أطفال في معلا عدن اثر انفجار مقذوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.