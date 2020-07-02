إصابة 9 أطفال في معلا عدن اثر انفجار مقذوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أكدت مصادر محلية اصابة عدداً من الأطفال بجروح إثر انفجار مقذوف مساء الاربعاء في مديرية المعلا بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

واشارت الى إن 9 أطفال أصيبوا جراء انفجار مقذوف ذخيرة من سلاح مضاد طيران “23” من مخلفات الاشتباكات التي وقعت بين مليشيات الاصلاح والانتقالي في اعسطس الماضي، وذلك في أحد الأحياء السكنية بالمديرية .

وأضافت المصادر أن الأطفال عثروا على المقذوف في الشارع وكانوا يعبثون به قبل أن ينفجر مخلفا تسعة جرحى حالة بعضهم خطرة.