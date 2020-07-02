كورونا اليمن.. تسجيل 6 وفيات و32 حالة إصابة جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا باليمن، الأربعاء، تسجيل ست وفيات و32 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وأضحت اللجنة عبر تويتر، أنها سجلت 6 وفيات جديدة؛2 في حضرموت و2 في شبوة و2 في محافظتي لحج وتعز، كما سجلت 13 إصابة بحضرموت و11 في شبوة و5 بتعز و2 في المهرة وحالة واحدة بمحافظة لحج.
كما أعلنت تسجيل 16 حالة تعاف، 6 منها في تعز و6 في شبوة و4 بلحج.
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة ارتفعت إلى (1190) حالة بينها (318) وفاة و(504) تعاف.
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