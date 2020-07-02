شكرا لبحثكم عن خبر دولة تشتري كل المعروض العالمي لعقار يعالج مصابي كورونا .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشراء أغلب المعروض العالمي المتاح من عقار "ريمدسفير" المعالج لعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نشرته "بي بي سي" البريطانية، اشترى الأمريكيون كل المعروض المتاح للبيع لشهر يوليو، ونحو 90 % من كمية العقار المتاح للبيع لشهري أغسطس وسبتمبر.

ويجري إنتاج العقار الذي تم تطويره في الأساس لعلاج وباء الإيبولا، عن طريق شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "غلايد ساينس" ويطرح للبيع بسعر 2340 دولارا.

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وبهذا الإجراء، لن يكون العقار متاحا لعلاج مرضى كورونا في المملكة المتحدة وأوروبا حتى أكتوبر المقبل.

وأشارت تقارير إلى توفر عقار آخر يقلل من شدة وطول الأعراض للمصابين بكورونا، هو مستخلص الستيرويد الشائع ويسمى "ديكساميثازون"، وهو رخيص الثمن ومتوفر على نطاق واسع.