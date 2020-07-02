شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 8 إعلاميين بارزين من العمل وتغريمهم مبالغ مالية ضخمة لهذا السبب !.. الاسماء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صدرت أحكام في الحق العام لصالح نادي الهلال على 8 إعلاميين بإيقافات ومنع من الظهور التلفزيوني، -وفقا لـ “الجزيرة”- بسبب إساءات في برامج تلفزيونية و تغريدات .
وأوضحت الصحيفة أن الإيقافات تتراوح ما بين ? الى ? أشهر مع إلزامهم بدفع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
وأضافت: ”لن يتم الاكتفاء بالإيقاف فقط، بل سيقوم الهلال بمطالبة القائمة بالحق الخاص الذي تكفله الأنظمة ذات العلاقة“.
ووفقا لـ “إرم نيوز”، فإن الإعلاميين الـ 8 البارزين الذين تم منعهم من الظهور هم خالد الشعلان، محمد أبو هداية، حسن عبدالقادر، سالم الأحمدي، محمد البكيري، عايد الرشيدي، علي كميخ، ماجد الفهمي.
ومن المقرر أن تصدر قريبًا أحكام للحق العام على ستة إعلاميين آخرين رفعت عليهم إدارة الهلال قضايا بسبب إساءات في برامج تلفزيونية وتغريدات، وهم عبدالعزيز المريسل، أحمد الشمراني، سامي القرشي، محمد الدويش، عبدالعزيز العصيمي، عادل الملحم.
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