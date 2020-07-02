محمد عبدالسلام يعلن التصعيد ضد العدو السعودي ويحذر الأمم المتحدة من الضجيج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

في رده فعل على العمليات الإجرامية التي ارتكبها طيران العدو السعودي، عقب شنه أمس الاربعاء عشرات الغارات الجوية على العديد من المحافظات اليمنية منها 39 غارة على العاصمة صنعاء والمحافظة توزعت بين 20 غارة على العاصمة و19 غارة على المحافظة، اصدر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام تهديدا قويا اكد فيه على حق الشعب اليمني في الدفاع والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في تنفيذ أقسى العمليات في ظل استمرار الحصار والغارات.

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر ، الأربعاء، بالقول: “في ظل حصار مستمر؛ غارات إجرامية على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في عدوان مسكوت عنه عربيا ودوليا، ولمّا يمارس شعبنا اليمني حقه في الرد تضج الأمم المتحدة وآخرون ببيانات التنديد”.

وأضاف “أمام اختلال الموازين فإن شعبنا العزيز متمسك بحقه في الدفاع وهو إلى جانب الجيش واللجان في تنفيذ أقسى العمليات”.