شكرا لبحثكم عن خبر ثلاث دول أوروبية توجه صفعة جديدة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت ثلاث دول أوروبية، اليوم الاربعاء، صفعة جديدة لمليشيا الحوثي وايران.

وكشف وزراء خارجية بريطانيا دومينيك راب وألمانيا هايكو ماس والسويد آن ليند عن تصور مشترك لإحلال السلام في اليمن، معتبرين أن وقف إطلاق النار في كل أرجاء اليمن والتسوية السياسية، هو الحل الوحيد للوضع في اليمن، وأنه وسيلة الدفاع الأفضل ضد جائحة كورونا.

وأشار بيان وزراء الخارجية إلى أن الحوثيين لم يلتزموا بوقف إطلاق النار الذي دعت له السعودية، كما اتهم البيان الحوثيين بإطلاق صواريخ باليستية على السعودية بما في ذلك على أهداف مدنية.

وقال وزراء خارجية السويد وألمانيا والمملكة المتحدة، إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون بداية عملية سياسية تكفل المشاركة الكاملة للنساء.

وشددوا على أهمية تشجيع الأطراف على تنفيذ ما توصلت إليه من اتفاقات، بما فيها اتفاق ستوكهولم واتفاق الرياض.

وأكد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث أنه في حال تنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها الأطراف كما يجب، فإن هذا سيعزز جهود الأمم المتحدة لتحقيق سلام شامل.

Advertisements

وقال الوزراء في بيانهم إنه يتعيَّن على شركاء اليمن أن يدعموا الحكومة اليمنية كي تتمكن من دفع رواتب موظفي القطاع العام، لا سيما الطواقم الطبية، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.

وأكد الوزراء الثلاثة أن توريد الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك الأسلحة القادمة من إيران، يعتبر انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

كما حثت بريطانيا وألمانيا والسويد الاتحاد الأوروبي، على تعزيز دوره في اليمن، مؤكدين أن لديهم تصورا لاتفاق مبني على تشارك السلطة، والحلول الوسط، وسيادة القانون.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أكد اليوم الاربعاء، خلال لقائه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، على موقف المجلس الثابت بشأن دعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216 ودعم اتفاق الرياض.

وقدم غريفيث، مسودة معدلة لمشروع الحل الشامل في اليمن، تتضمن وقفاً لإطلاق النار، إلى جانب تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عملية السلام.

وكشف غريفيث أنه ناقش مع الرئيس هادي خلال لقاء جمعهما في الرياض تفاصيل مسودّة الإعلان المشترك الرامي إلى التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن.