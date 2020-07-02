شكرا لبحثكم عن خبر بعد تطبيق "القيمة المضافة".. أرامكو تكشف عن أسعار البنزين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت شركة أرامكو - اليوم الأربعاء - عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة منذ الأول من يوليو وحتى العاشر من الشهر نفسه.

وعبر موقعها الإلكتروني، قالت أرامكو: إن بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 أصبح 1.18 ريال لكل لتر، 0.52 ديزل، 0.70 الكيروسين، 0.75 غاز البترول المسال.

وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.

يُذكر أنه تتم مراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

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دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15% في الحادي عشر من مايو الماضي.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

كما حثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعيةً إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.