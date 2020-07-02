شاهد بالصور .. بنك الاهداف التي استهدفها الطيران السعودي في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

علن تحالف العدو السعودي الامريكي الاماراتي امس الأربعاء، البدء بعملية عسكرية على أهداف قال إنها مشروعة لجماعة “أنصار الله”.

وأكد أن “العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد”، وتظهر الصور بنك الاهداف التي استهدفها طيران العدو السعودي في اليوم الاول من العملية، حيث استهدف منازل المواطنين في صعدة ومخازن تابعة لعدد من التجار في صنعاء.

والصور التاليه لضحايا الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان في منطقة المقاش بمديرية الصفراء، والتي استشهد على إثرها طفلة وامرأة مسنة وأصيب عدد من الأطفال .

بالاضافة الى صور مستودع لتخزين اطارات السيارات بصنعاء