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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل الان: انفجارات قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر

استهدف مقاتلات التحالف السعودي الاماراتي قبل قليل العاصمة اليمنية صنعاء بعدة غارات جوية أثارت حالة من الذعر والخوف لدى المواطنين. وذكر مراسل " الحميط برس" أن غارات جوية استهدفت مناطق شمالي العاصمة صنعاء، وما تزال المقاتلات تحلق بكثافة في سماء العاصمة . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:- حقيقة مقتل الفنان السوري معتز .. نجم "باب الحارة" والجميع في صدمة وحزن شديد عقب سماع هذا الخبر الذي ارعبهم".. تفاصيل مذيع الجزيرة:.."جمال ريان" يفجر قنبلة مدوية بوثائق سرية ستقلب الأمور رأسًا على عقب في هذه الدولة الخليجية:.. شاهد! شاهد.. "فتاة مغربية’’ شاركت في برنامج ذا فويس على ’’قناة MBC‘‘ فأذهلت ’’لجنة التحكيم’’ من شدة جمالها:.. ‘‘الفنان راغب علامة‘‘ لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت هاذ على المسرح:... (فيديو) فوائد صحية جمّة لتناول الحبة السوداء على "الريق".. تعرّف عليها زرارة الصحة.. تسجل 49 وفاة 1402إصابة جديدة بفيروس "كورونا"وشفاء 1994حالة وفاة ’’فنان مصري“ شهير بعد ’’صراعه “مع المرض لن تصدق من يكون هذا ’’الفنان الشهير“ !! شاهد (صور)؟ مقتل أحد أشهر نجوم الدراما السورية بطريقة مروعة أشعلت وسائل الإعلام:.. شاهد من يكون؟ كارثة مرعبة في الكويت بعد وصول الدبور القاتل اليها .. وتحذيرات صارمة بمغادرة البلاد فورا .. ماذا يحدث عاجل الان: انفجارات قوي يهز العاصمة صنعاء في هذه اللحظة والهلع يصيب كل سكان العاصمة ..هل دقت ساعة الصفر الإمارات.. امرأة تستدرج الرجال لإقامة علاقة معها ومفاجأة صادمة في انتظارهم Advertisements عاجل.. صافرات الانذار تدوي الآن في الكويت.. انفجارات عنيفة واللسن اللهب تتصاعد في السماء والسلطات تتحرك بشكل عاجل مفاجأة علمية مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب العسل مع الماء بالليمون؟.. شاهد وردنا الان.. لأول مرة في تاريخ الكويت صدور قرار “تاريخي” بتعيينات بمناصب رفيعة.. الأسماء بعد ظهوره بجانب ولي العهد في إحدى الصور.. عطر الأمير “محمد بن سلمان” ينفد من الأسواق والكشف عن سعره مفاجأة مزلزلة:.. هذه هي الديانة الحقيقية للرئيس بشار الأسد وصدمة بشأن هويته "غير العربية"! شاهد(فيديو) تناول ‘‘الزبيب’’ بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر ’’عشرة امراض’’ أهمها ’’الضعف لدى الرجال‘‘ والكبد وفقر الدم ...شاهد(فيديو) قد يسبب جائحة عالمية.. اكتشاف فيروس جديد في الصين مصدره الخنازير.. شاهد هل تذكرون قائد حرس ‘‘صدام حسين’’ المطلوب الأبرز لأمريكا:.. شاهدوا ما حدث له اليوم بعد 15 سنة ..قضاها خلف القضبان..شاهد(صوره) بعد اسبوعين من الزفاف عروس يباغت عروسته ويحضر زوجته الاولى الى الشقة ويخيرها بين العيش مع ضرتها او الطلاق..لن تصدق ماذا اختارت العروسة الجديدة تعرف على اغنى 10 ممثلين وفنانين عرب وحجم ثرواتهم..لن تصدق من هو صاحب المركز الاول وكم بلغت ثروته اشهر قناة سعودية تقهر كل الممثلات السعوديات والخليجيات وتثير غضبهن..والسبب مبلغ خيالي لا يخطر على البال منحته لممثلة عربية حسناء..لن تصدق كم هو المبلغ شاهد الحيلة الماكرة التي قام بها ثعبان ضخم ليصطاد غزالة كبيرة ويلتهمها في غمضة عين..لن تصدق مافعله هذا الثعبان الماكر ليقضي على فريسته ( فيديو مخيف ) سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

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