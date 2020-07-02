حضرموت: إستقالة جماعية لأطباء مراكز عزل "كورونا" في المكلا (وثيقة)

استقال عدد من أطباء العزل والفرز بمركز الحميات والمعالجة لقسم فيروس "كورونا"، بهيئة مستشفى ابن سيناء، بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).

وأرجع الأطباء في بيان لهم عقب الاستقالة، - حصل "يمن شباب نت" على نسخةٍ منه - سبب الاستقالة إلى "عدم استجابة السلطات في توفير سكن خاص لهم، بحيث أن الطاقم يعمل بالمركز ويخرج إلى أهله مباشرة، مما نتج عنه خطورة على أهاليهم".

وطالب الأطباء من السلطة المحلية، دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ شهرين، وعدم المماطلة في ذلك.

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يُشار إلى أن ساحل محافظة حضرموت، يضم مركزين خصصت لحالات فيروس كورونا والحميات المنتشرة، وهي مشفى الجريري المركزي، وهيئة ابن سيناء العام.

وبات الطب، يُشكّل ركيزة أساسية ومهمة ضرورية وملحة، خصوصاً مع انتشار فيروس كورونا والحميات، وفي حال تعليق الأطباء أعمالهم، سيشكل كارثة صحية على المواطنين.

*وثيقة الاستقالة الجماعية للأطباء

