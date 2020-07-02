شكرا لبحثكم عن خبر مرصد الحريات يوثق 100 انتهاك ضد الصحفيين اليمنيين منذ مطلع العام الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مرصد الحريات الإعلامية عن تسجيل 100 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون اليمنيون والمؤسسات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2020م، تنوعت بين حالة قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات اعلامية.

وعبر المرصد عن استنكاره لاستمرار الممارسات التعسفية ضد الإعلاميين من قبل أطراف الصراع في اليمن حيث أصبح المشهد الإعلامي يتسم بوقائع القمع والانتهاكات وصدور احكام اعدام بحق صحفيين الى جانب شعور الجناة انهم بعيدون عن يد العدالة والعقاب.

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وتنوعت الانتهاكات بين حالتي قتل و4 أحكام بالإعدام و 5 حالات اختطاف، وحالة إصابة واحدة و 7 حالات اعتقال و3 حالات اعتداء، و8 حالات تهديد ، و4 إيقاف عن العمل ، و 5 حالات انتهاك مورست ضد مؤسسات إعلامية ، و61 حالات أخرى.

ويؤكد التقرير بأن جماعة الحوثي تتصدر قائمة الانتهاكات ضد الصحفيين بواقع 61 حالة انتهاك من اجمالي الحالات المسجلة، و 28 انتهاك مارستها اطراف تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، و 2 حالتي انتهاك مارستها اطراف تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ، و7 انتهاكات قام بها مجهولين ، و2 حالتي انتهاك مارسها متنفذين.

وجدد مرصد الحريات الإعلامية الدعوة إلى جميع الأطراف المتصارعة في اليمن الي التوقف الفوري عن استهداف الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.