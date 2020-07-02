شكرا لبحثكم عن خبر ”بن سلمان” يكشف عن الجهة المتورطة بالهجمات التخريبية ضد منشآت سعودية حيوية ويفضح مزاعم مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، مساء الاربعاء، عن الجهة المتورطة بالهجمات التخريبية ضد منشآت سعودية حيوية، على الرغم من مزاعم مليشيا الحوثي.

وقال في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، أن تقرير الأمم المتحدة يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة.

وأكد على أن التقرير يبين الوجه الحقيقي للنظام الإيراني ورؤيته الظلامية للمنطقة، في وقت يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار.

وأرجع قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل في هجمات أرامكو، إلى تأكيد الممارسات الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في إيقاف ممارسات النظام الإيراني الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل.

وكشف تقرير الأمم المتحدة عن ضلوع إيران المباشر في هجمات أرامكو، واستهداف مطار أبها بصواريخ كروز ومسيرات، على الرغم من زعم مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، بضلوعها في الهجمات، إلا أن التحقيقات كشفت زيف الادعاءات الحوثية، التي هدفت إلى إبعاد الشبهات عن إيران.

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