شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق حوثي على دعوة ”بن دغر” بشأن ”حوار يمني-يمني” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق قيادي حوثي رفيع، اليوم الاربعاء، على دعوة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية، بشأن الحوار بين كافة الاطراف اليمنية.

وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين بصنعاء، صالح هبرة، في نشر على صفحته بالفيسبوك، تابعه " المشهد اليمني "، " إننا نهيب بدعوة الدكتور أحمد عبيد بن دغر "لإجراء حوار يمني يمني"، وندعو الجميع أن يضموا أصواتهم إلى صوت العقل والمنطق والحرص؛ لأنه مهما تمكّن طرف من السيطرة الجغرافية فلن يتمكن من أن يخلق له قابلية في المجتمع ما لم يكن هناك توافق وطني على كيفية إدارة البلاد".

وأضاف : لذا أدعو العقلاء لاستيعاب خطورة المرحلة والعمل بروح الفريق الواحد لإنقاذ البلد وإخراجه من محنته.

وتابع: البلد ينتظر رجاله الشرفاء من ساسة ومثقفين وقادة أحزاب وعلماء ومشايخ؛ لإنقاذه وإخراجه من محنته بعد ما آلت الأوضاع إلى ما آلت إليه؛ فالوضع العام لم يعد يحتمل أكثر.

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وكان دعا رئيس الوزراء اليمني السابق، مستشار الرئيس هادي في الحكومة المعترف بها دوليا، أحمد عبيد بن دغر، إلى حوار يمني عاجل للبحث في مصير البلاد، مطالبا "الحوثيين" والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، الى التحرر من كل القيود والمصالح وجعل مصلحة اليمن هي العليا.

وأكد بن دغر، قائلا: "لم يعد هناك بد من حوار يمني مباشر وعاجل، وأن علينا كيمنيين بدلا من كتابة وثائق تقسيم البلاد في ظل الحرب، ان نحزم حقائبنا ونرحل نحو الأمم المتحدة لنبحث في سلامٍ دائمٍ وعادلٍ وشامل لليمن لكل اليمن، وبصيغ تعايش مقبولة من كل الأطراف.

وأضاف ان "الحرب انهكت المواطن اليمني، ودمرت اليمن دولة ومجتمعاً وهوية وسلمت أجزاء منه لإيران، وأجزاء أخرى للتعصب، والحروب الضالة، وتوقفت الحياة، وضاعت السيادة" .. "وسنصحو غداً على خراب هائل، لا حدود لأثره".

وناشد بن دغر اليمنيين، الى حوار مباشر برعاية أممية، ومساندة عربية، والتخلي عن الشروط المعقدة، باستثناء شَرطَي الحفاظ على الجمهورية، والوحدة، وشراكة دائمة غير قابلة للإقصاء.