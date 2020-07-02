شكرا لبحثكم عن خبر مقتل وجرح وأسر 562 مسلحا حوثيا وتدمير 70 آلية عسكرية في معارك قانية خلال أسبوع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكبّدت مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، خلال الفترة من 20- 29 يونيو 2020.

ووفقاً لما رصده المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد بلغت الخسائر البشرية للمليشيات الحوثية 562عنصراً توزّعت بين 241 قتيلاً و300 جريح و21 أسيراً لدى قوات الجيش.

وخلال الفترة ذاتها، تمكنت قوات الجيش وطيران التحالف من تدمير 35 آلية منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة و18 طقماً.

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كما دمّرت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف 15 ثكنة حوثية ومخزن أسلحة في مواقع متفرّقة شمالي غرب محافظة البيضاء. فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من ضمنها قناصات وأسلحة رشاشة.

يشار إلى أن هذه الإحصائية هي لما تمكن فريق المركز الإعلامي للقوات المسلحة الذي يرافق أبطال الجيش من توثيقها، ولا تشمل كافة الخسائر البشرية والمادية التي تكبّدتها المليشيات الحوثية في تلك الجبهة فهي تفوق الحصر.