شكرا لبحثكم عن خبر تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بالفيروس في عدد من المحافظات.
وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل 13 حالة في حضرموت و 11 حالة في شبوة و 5 حالات في تعز وحالتان في المهرة وحالة واحدة في لحج.
كما سجلت اللجنة وفاة 6 حالات في حضرموت وشبوة ولحج، لإصابات تم الإعلان عنها في وقت سابق.
وأكدت اللجنة تسجيل 16 حالة شفاء في محافظة تعز و شبوة ولحج.
وأشارت اللجنة في موجزها اليومي على تويتر إلى ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1190) و(318) وفاة و(504) تعافي.
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