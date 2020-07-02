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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو ابنة عادل امام تظهر لاول مرة على وسائل الاعلام لتفجر خبر صادم عن الزعيم





في ظهور نادر، كشفت سارة عادل إمام عن تفاصيل علاقتها بابيها الممثل المصري عادل إمام، ذلك خلال مقابلة مع التليفزيون المصري، أعادت قناة “ماسبيرو زمان” عرضها. وسارة هي الابنة الوحيدة لابنة النجم المصري الأبرز، إلى جانب ابنيه المخرج رامي إمام، والممثل محمد إمام. وهي متزوجة من نجل رجل أعمال مصري. وفي اللقاء تحدث إمام عن ابنته وقتها كانت تدرس في الجامعة الأمريكية كلية الإعلام، ووصفها بأن دمها خفيف و”حبة الفراولة في سوق السمك والشيء اللطيف في العائلة”. واعتبر أن لديها نظرة ثاقبة في الأشخاص عندما تحب شخص أو لا تعجب به يكون رأيها صحيح، وأنها مجتهدة في دراسته. فيما قالت سارة إن والدها يدللها باسم “ساسو”. وأشارت إلى أنه كان يترك كل الأمور الخاصة بحياتها لوالدتها، هي تراقب ما تفعله وتخبره. وذكرت أن أي شيء تريده تطلبه من والدتها أولاً، وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالرهبة ناحية والدها في الصغر، إلا أنه بعد دخولها الجامعة تقربت من والدها أكثر وأصبحت تحكي له كل شيء وتأخذ نصائح منه.







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