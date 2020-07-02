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عدن - ياسمين التهامي - صورة نادرة للملك سلمان والامير محمد بن سلمان ... شاهد كيف كان شكل ولي العهد بن سلمان وهو في سن الطفولة ... نباهة مبكرة ونظرة ثاقبة

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نشر ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز ، وامامه الامير محمد بن سلمان وهو في سن الطفولة . وفي الصورة التي رصدها موقع صدى الخليج وقال الناشطون انه تم التقاطها للملك وولي العهد في إحدى المناسبات ، يظهر نباهة وذكاء الامير محمد بن سلمان وهو مازال طفلا صغير .







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