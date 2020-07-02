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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان.. لأول مرة في تاريخ الكويت صدور قرار “تاريخي” بتعيينات بمناصب رفيعة.. الأسماء





قرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أمس، ترقية 8 وكيلات نيابة إلى منصب «قاضيات» ضمن مجموعة من وكلاء النيابة الذكور، وهو الحدث الأول من نوعه من بعد فتح باب قبولهن في النيابة العامة. وقال ” العسعوسي”، وفقا ل “القبس”، إنه تم تأهيل مجموعة من وكلاء النيابة، بينهم 8 إناث لأول مرة، بعد انخراطهم في سلك النيابة منذ أكثر من 5 سنوات، وإشراكهم في التحقيق بمختلف القضايا. وأضاف: سوف يدخلون دورة لمدة شهر ونصف الشهر في معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، وذلك لكسب مزيد من الخبرة في مختلف فروع القانون وأصنافه. وتابع: «هذه خطتنا التي ستكون سنوياً لتأهيل وكلاء ووكيلات النيابة، وذلك لاستكمال خطة تكويت القضاء»، موضحا أنهن أثبتن جدارتهن وكفاءتهن وعطاءهن. والقاضيات المشمولات بالقرار هن: لولوه الغانم، فاطمة عبدالمنعم، فاطمة الكندري، فاطمة الفرحان، بشاير الرقدان، رؤى الطبطبائي، سنابل الحوطي، بشاير عبدالجليل.





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