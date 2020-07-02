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عدن - ياسمين التهامي - زوجة الرئيس ’’بشارالأسد ‘‘تُشعل حرب في سوريا والسبب هذه الصورة النادرة لها ..شاهد





أشعلت صورة لوحة لأسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، حربا بين النشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث نشرت رسامة سورية تدعى "لانا أطماجة" على حسابها عبر موقع فيسبوك وانستجرام، صورة لوحة رسمت فيها، أسماء الأسد، فتناقلتها صفحات لأنصار النظام وبعض إعلامييه الموالين. وعلى خلفية هذه الصورة، اندلعت حرب تعليقات عنيفة، وذكر بعض المعلقين، الرسامة، بصور “قيصر” الذي سبق وانشق عن نظام الأسد مصطحبا أكثر من خمسين ألف صورة لضحايا التعذيب في سجونه، وأن الأولى رسمهم هم. وجاءت التعليقات من قبيل من “يرسم مجرمين وقتلة، يكون مثلهم” وقال آخر، للرسامة التي رسمت وجه زوجة الأسد: أنتِ رسمتِ إنسانة مسجلة على قائمة مجرمي العصر. كما دخل اسم رامي مخلوف، قريب الأسد، والذي يعمل الأخير على الاستيلاء على أمواله المنهوبة أصلا من قوت السوريين، في قلب تلك المعركة، عندما ذكر أحد المعلقين قاصداً النيل من الرسامة، أنه سبق لها ورسمت رامي مخلوف قبل أن ترسم صورة أسماء الأسد.







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