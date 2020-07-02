غارة جوية على سنحان وسقوط شهداء وجرحى جراء الغارات على صنعاء وصعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

أدت الغارات التي شنتها طائرات العدو السعودي، مساء الأربعاء على عدد من محافظات الجمهورية الى استشهاد وجرح العديد من المدنيين بينهم أطفال.

وقالت مصادر طبية في صعدة أن شهيدان واربعة جرحى بينهم أطفال وامرأة كحصيلة أولية سقطوا في احدى الغارات التي استهدفت منطقة المقاش المتاخمة لمدينة صعدة في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء، مؤكدة وصول طفلين وامرأة إلى المستشفى الجمهوري بصعدة متأثرين بجراحهم إثر غارات العدوان على المقاش.

وفي العاصمة صنعاء ادت الغارات الى اصابة عدد من المواطنين بإصابات مختلفة خلال الغارات الاخيرة، فضلا عن تضرر عشرات المنازل.

الجدير ذكره ان طيران العدو السعودي شن قبل قليل غارة اخرى مديرية سنحان