- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة
أدت الغارات التي شنتها طائرات العدو السعودي، مساء الأربعاء على عدد من محافظات الجمهورية الى استشهاد وجرح العديد من المدنيين بينهم أطفال.
وقالت مصادر طبية في صعدة أن شهيدان واربعة جرحى بينهم أطفال وامرأة كحصيلة أولية سقطوا في احدى الغارات التي استهدفت منطقة المقاش المتاخمة لمدينة صعدة في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء، مؤكدة وصول طفلين وامرأة إلى المستشفى الجمهوري بصعدة متأثرين بجراحهم إثر غارات العدوان على المقاش.
وفي العاصمة صنعاء ادت الغارات الى اصابة عدد من المواطنين بإصابات مختلفة خلال الغارات الاخيرة، فضلا عن تضرر عشرات المنازل.
الجدير ذكره ان طيران العدو السعودي شن قبل قليل غارة اخرى مديرية سنحان
كانت هذه تفاصيل خبر غارة جوية على سنحان وسقوط شهداء وجرحى جراء الغارات على صنعاء وصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.