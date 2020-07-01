شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي يبحث مع ممثلي المنظمات الدولية تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، اليوم بعدن، مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي والإنساني، تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة جائحة كورونا في ظل الوضع الصحي الاستثنائي الراهن.

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وشدد الدكتور الوليدي في اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان المتحدث بإسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا الدكتورة إشراق السباعي، على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة من اجل الارتقاء في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضى في مختلف المرافق الصحية في المحافظات، وفقا لوكالة سبأ الشرعية

واكد الوليدي، ان وزارة الصحة تساهم في توفير كافة المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية وتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية والمستشفيات والمحاجر الصحية ..مشيدا بالجهود المبذولة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الانسانية في تقديم الدعم اللازم والطارئ لمواجهة الأوبئة ومنها وباءكورونا.