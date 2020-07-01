شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية للمحتاجين في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة حزمة من المساعدات الغذائية للمحتاجين في منطقة رأس عمران بمحافظة عدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وذكر المركز بان المساعدات استفاد منها 400 أسرة..مشيراً الى انها تاتي في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.

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