وزير الإعلام: مليشيا الحوثي تفتعل أزمة مشتقات نفطية لتمرير شحنات النفط الايرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الإعلام معمر الارياني من افتعال المليشيات الحوثية لأزمة المشتقات النفطية بهدف تمرير شحنات النفط الايرانية المهربة.



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‏وقال وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان افتعال المليشيا الحوثية لأزمة المشتقات النفطية عبر ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود والمضاربة بالكميات المخزنة بالسوق السوداء ووصول سعر لتر البترول الى 1250 ريال، ومنع مرور مئات المقطورات المحملة بالبترول والديزل من المناطق المحررة يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتمرير سفن النفط الإيراني المهرب".

وأضاف الارياني "أن ‏وقف شحنات النفط الإيراني المهرب عبر سفن تجارية لميناء الحديدة ساهمت في تراجع وتيرة الدعم المالي الايراني للمليشيا الحوثية لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" لادارة معاركها العبثية ضد اليمنيين واستهدافها دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية واقلاق الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

‏ودعا الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمنرمارتن غريفيث لوضع حد لهذه الممارسات الاجرامية التي تساهم في تردي الأوضاع الانسانية والمعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، وممارسة الضغوط الكافية على الحوثيين للسماح بتدفق المشتقات النفطية عبر المناطق المحررة.