في دلاله على انفراج أزمة المشتقات النفطية .. غريفيث يؤكد أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن محرجتان والسعودية تستبدل خطتها بالقصف الجوي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – خاص

قالت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأممي الى اليمن، مارتن غريفيث، أبلغ السعودية رسالة شفوية من مجلس الامن الدولي وكذا الأمين العام للأمم المتحدة تتعلق بضرورة الإفراج عن سفن المشتقات النفطية التي تحتجزها السعودية منذ عدة اشهر بعج أن كانت في طريقها الى اليمن.

وأكدت المصادر في تصريحها لـ”الخليج 365” أن المبعوث غريفيث طلب من مسؤولين سعوديين خلال زيارته الأخيرة الى الرياض، الإفراج عن المشتقات النفطية التي تم قرصنتها من قبل البوارج الحربية اثناء توجهها الى اليمن على فترات متفاوته، لافتاً الى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعانون من احراج كبير نتيجة صمتهما على تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، سيما في ظل انعدام المشتقات النفطية التي تحتجزها المملكة في ميناء جيزان.

وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها حفاظاً على حياتها او تعرضها للاعتقال من قبل السلطات السعودية – الى أن غريفيث المح خلال لقاءه بالمسؤولين السعوديين الى أن تحفظ الأمم المتحدة ومجلس الأمن على سياسة التجويع التي تنتهجها المملكة في حربها على اليمن، ليس لأجل اليمنيين وانما من أجل سمعتها التي بدأت تضيع سيما بعد استبعادها للسعودية من قائمة العار الخاصة بقتلة الأطفال.

وأمام هذا التنازل الأممي أكد غريفيث بأن على السعودية أن تراعي الموقف المحرج الذي تعيشه المنظمة الدولية في ظل تشديد الحصار على اليمن .

وكان مجلس الامن دعا في بيانه الصادر الاثنين الماضي حول اليمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة.

ويؤكد مراقبون لـ”الخليج 365” الى أن الغارات الهيسترية على العاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية تشير الى حالى الغيض التي يعانيها نظام سلمان، عقب فشله في ارضاخ الشعب اليمني عبر تشديده للحصار، الامر الذي يدلل كذلك على احتمال انفراج أزمة المشتقات النفطية في اليمن عما قريب .