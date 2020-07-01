شكرا لبحثكم عن خبر الجعدي : لن نتراجع عن الإدارة الذاتية حتى يتراجع الاخوان عن ممارساتهم الخفية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال القيادي في المجلس الانتقالي فضل الجعدي لن نتراجع عن الإدارة الذاتية حتى يتراجع الاخوان عن ممارساتهم الخفية .
وكتب الجعدي تغريدة على تويتر : عندما اعلنا الادارة الذاتية كنا نعي ما نقول ، عسى ان يراجع الاخونج ممارساتهم الخفية في ذلك الاطار ، ( مأرب ) نموذجا .
وأضاف الجعدي ان الإدارة الذاتية النسبة لنا ما هي الا محطة للانطلاق الى ما بعدها ، ولن نتراجع .
مشرا الى ان اعلان الإدارة الذاتية كان بوعي عسى ان يراجع الاخونج ممارساتهم الخفية .
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