شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يقصف صنعاء الآن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال سكان في العاصمة اليمنية صنعاء أن بيوتهم اهتزت من قوة قصف الطيران لمناطق قريبة من سكنهم. ووصف السكان القصف لمراسل انباء عدن بالعنيف والأشد منذ مدة طويلة. Advertisements وقال أحد السكان أنه شاهد صالة ذهبان للمناسبات القريبة من منزله تحترق. وشهدت صنعاء صباح اليوم غارات وقصف قوي تركز على معسكر الحفا وجبل النهدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف يقصف صنعاء الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.