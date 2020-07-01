مصادر بنكية: المبالغ التي وصلت المكلا تم إيداعها في "مركزي المكلا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

كشفت مصادر مسؤولة في إدارة البنك المركزي بالمكلا، بساحل حضرموت، عن مصير المبالغ المالية التي وصلت ميناء المكلا في اليومين الماضيين.



وأكدت المصادر البنكية، أن المبالغ التي وصلت المكلا من البنك المركزي اليمني، تم إيداعها في فرع البنك بالمحافظة.

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وأشارت المصادر الى أن هذه المبالغ ستعزز السيولة النقدية للبنك، وقد ساهمت في توزيع مرتبات شهر يونيو لموظفي الدولة، وستسهم في تسهيل المعاملات النقدية الأخرى للبنك.

ونقلت مصادر أخرى عن ‏مدير البنك المركزي اليمني فرع ⁧‫المكلا⁩، ‏خالد بن جعة، قوله: "‏تسلمنا 14 حاوية أموال، تابعة للبنك المركزي اليمني

‏بداخلها نحو "119 مليار ريال"، ‏وتم إيداعها في خزائن البنك فرع المكلا".

وأضاف: "تم ارجاع بقية الحاويات وبداخلها نحو 161 مليار ريال؛ وذلك بسب امتلاء خزائن البنك بشكل كامل وعدم استيعابها لمبالغ إضافية أخرى".