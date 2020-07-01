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اليمن وتونس تبحثان التعاون في المجال الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

اليمن وتونس تبحثان التعاون في المجال الصحي

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن في تونس عبدالناصر باحبيب، اليوم، مع وزير الصحة التونسي الدكتور عبداللطيف المكي، تفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين في المجال الصحي .

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واستعرض السفير باحبيب، الأوضاع الصحية الصعبة في اليمن بسبب الحرب وشحة الإمكانيات وتفشي الأوبئة والأمراض بما فيها فيروس ، والصعوبات التي تواجهها الحكومة في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين بسبب تعنت الانقلابيين.

 

من جانبه أكد الوزير التونسي المكي، حرص بلاده على مساندة ومساعدة الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وأبدى استعداد تونس الكامل لتقديم المساعدات الممكنة لليمن.

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