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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. صافرات الانذار تدوي الآن في الكويت.. انفجارات عنيفة واللسن اللهب تتصاعد في السماء والسلطات تتحرك بشكل عاجل





اشتعل حريق ضخم في ميناء عبد الله بالكويت، والتهم الحريق عددًا كبيرًا من السيارات الجديدة الواردة إلى البلاد. وقالت هيئة الموانئ الكويتية، إن حريقًا اندلع غربي ميناء عبد الله، وأفادت هيئة الموانئ الكويتية بأنه يتم التعامل مع الحريق عن طريق إدارة الإطفاء المدني من جانبه، قال مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، إن 9 مراكز إطفاء تعاملت مع حريق ضخم اندلع في قسيمة مخازن بمنطقة ميناء عبد الله، تقدر مساحتها بـ 125 ألف متر مربع. وأوضح "المكراد" أن الأضرار كانت مادية وشملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ. وأكد مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية على عدم وجود أي إصابات بشرية، لافتًا إلى أن الحريق اندلع في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء وهم يقومون حاليًا باحتواء الحريق. فيما نفت مؤسسة الموانئ الكويتية، احتراق المخازن في ميناء عبد الله التي تحتوي على المخزون الاستراتيجي الغذائي للبلاد. وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن الحريق الذي اندلع كان في ساحة مكشوفة تستخدم لتخزين الأخشاب في أرض تقع غرب ميناء عبد الله.





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