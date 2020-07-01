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عدن - ياسمين التهامي - تناول ‘‘الزبيب’’ بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر ’’عشرة امراض’’ أهمها ’’الضعف لدى الرجال‘‘ والكبد وفقر الدم ...شاهد(فيديو)





كشفت طبيبة مصرية تدعى ليلى عن وصفة طبيعية بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل ،قالت إنها تمد الجسم بطاقة غير متوقعة ولها فوائد كثيرة مذهلة . وتحضر الوصفة الطبيعية المكونة من الزبيب والحليب الدافئ ، حيث يتم وضع ثلاثة ملاعق زبيب في كوب حليب دافئ وتنقيعهم من المساء حتى الصباح ، وشرب الحليب عند الصباح على معدة فارغة . وتعمل هذة الوصفة الطبيعية بحسب ما ذكرته الطبيبة ليلى على معالجة الضعف الجنسي لدى الرجال ، حيث يعادل الكوب الواحد حبة فياجرا حسب قولها. كما ان هذة الوصفة تمد الجسم بطاقة كبيرة لممارسة المهام اليومية ، وتحسن وظائف الكبد والطحال وتعالج فقر الدم من خلال رفع الهيموجلوبين، بالاضافة إلى أنها تقوي جهاز المناعة بالجسم ، وتقوي الذاكرة والنظر وتعالج الزهايمر عند كبار السن . ومن فوائد هذة الوصفة ايضا أنها تنظم نسبة نزول الدم عند المرأة الحائض ، وتعالج الوهن والضعف لدى المرأة.





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