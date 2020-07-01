شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مؤلمة .. الصحة العالمية تتوقع ازدياد الإصابات بالفيروس التاجي في دول مستقرة وبائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن العالم يشهد منذ الأسبوع الماضي 160 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا ، متوقعة ازدياد حالات الإصابة في دول مستقرة وبائياً.

وصادف أمس الثلاثاء مرور ستة أشهر على تلقي منظمة الصحة العالمية أول تقارير عن مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي غير معروفة السبب في الصين، ويتزامن ذلك مع بلوغ عدد الإصابات بالمرض 10 ملايين حالة حول العالم ونصف مليون وفاة.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية في 24 يونيو الماضي أن تصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10 ملايين خلال اسبوع وأفادت المنظمة بالإبلاغ عن أكثر من 9.1 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 470 ألف وفاة حول العالم.