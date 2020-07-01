غارات هستيرية على العاصمة صنعاء ومحافظتها (المناطق المستهدفه حتى الان)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



عاود العدو السعودي، مساء اليوم الأربعاء، غاراته على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتها.

وقالت مصادر محلية أن غارات جوية سعودية شنها طيران الكيان السعودي استهدفت قبل قليل منطقة النهدين في العاصمة صنعاء بغارتين بالاضافة الى غارتين على منطقة ذهبان بمديرية بني الحارث احداها استهدفت مستودع إطارات سيارات تابع لأحد التجار وغارة على مديرية أرحب وغارتان على عيبان بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وتضاف هذه الغارات الى أكثر من 57 غارة جوية شنها طيران العدو على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والجوف ومأرب والبيضاء وحجة خلآل الـ24 ساعة الماضية .

وكان طيران العدوان شن 21 غارة على صنعاء منها، 5 غارات على مطار صنعاء الدولي وغارة على منطقة الصيانة في مديرية الثورة وغارتين على منطقة الحفا وغارتين على منطقة النهدين وغارة على منطقة نقم وغارة على كلية الهندسة في مديرية شعوب وغارة على منطقة الحتارش بمديرية بني الحارث وغارتين على مديرية سنحان وغارتين على مديرية أرحب بصنعاء.

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وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن8 غارات على صعدة بينها 4 غارات على معسكر الجمهورية بمحيط مدينة صعدة وغارتين على حوش للمواشي لأحد المواطنين في المقاش بمحيط مدينة صعدة أدت إلى احتراق سيارة وشيول ومجموعة من الممتلكات ونفوق عدد من المواشي.. مشيرا إلى أن طيران العدوان شن غارة جوية على مديرية الظاهر الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان و4 غارات على مارب و10 غارات على البيضاء بينها 5 غارات على منطقة قانية و6 غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة و8 غارات على الجوف بينها 4 غارات على مديرية خب والشعف .

وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي قد ألقى 4 قنابل ضوئية على مديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.