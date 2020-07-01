شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة شراء كوم للتسوق الإلكتروني في عدن وعروض مجانية لتوصيل الطلبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

أطلقت شراء.كوم اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 منصتها للتسوق الإلكتروني في مدينة عدن والتي تشمل عشرات المنتجات من مختلف الفئات والأقسام.

وقدمت منصة التجارة الإلكترونية عرضاً خاصاً لزبائنها في مدينة عدن يستمر حتى 31 يوليو 2020 ويشمل التوصيل المجاني للطلبات دون أي رسوم او مبالغ إضافية على قيمة المنتجات مع توفير عملية دفع قيمة الطلب عند الإستلام ولذلك بمناسبة تدشين البيع الإلكتروني على منصتها.

ويأتي الإعلان عن إطلاق منصة شراء.كوم ضمن عملية التكيف مع المتغيرات الحاصلة في العالم واستيعاب التقنيات والوسائل الحديثة في التسوق الإلكتروني.

Advertisements

تضم منصة شراء.كوم عشرات المنتجات الموزعة بين منتجات العناية بالبشرة والجمال والعناية بالشعر والفيتامينات والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات. وستقوم المنصة بزيادة عدد المنتجات المعروضة خلال الفترة القادمة لتشمل مختلف الفئات والأقسام.

استمتع بتجربة التسوق الإلكتروني على منصة (شراء دوت كوم) واطلب منتجاتك المفضلة ولا تفوت آخر العروض من خلال الرابط التالي.

استمتع بالتسوق الآن وشراء احتياجياتك عبر الإنترنت ولا تفوت آخر العروض على منصة شراء.كوم ( شراء دوت كوم ) للتجارة الإلكترونية.