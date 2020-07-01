شكرا لمتابعة خبر عن قوات العمالقة : تعلن تغيير قائدها والحسني يوجه رسالة لكافة القوات في الساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قوات العمالقة ، اليوم الاربعاء الموافق 1 يوليو 2020م ، تغيير قائدها بالساحل الغربي حسب قرار التحالف العربي بتعيين القائد ابو زرعة المحرمي.

ووجه القائد السابق لألوية العمالقة العميد علي سالم الحسني رسالة لجميع قادة وأفراد ألوية العمالقة ، بشأن تعيين التحالف العربي للعميد أبو زرعة المحرمي قائد لألوية العمالقة.

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ومن خلال الرسالة التي وجهها القائد الحسني لقوات العمالقة دعاهم الى الأمتثال لقرار التحالف وان يكونوا جنود أبو زرعة كونه صاحب السبق في تأسيس وقيادة ألوية العمالقة .

نص الرسالة : إلى جميع منتسبي قوات ألوية العمالقة الابطال.. تحية طيبة وبعد..

نؤكد لكم أننا مع القرار الصادر من قبل التحالف العربي فيما يخص تعيين أخي القائد / أبو زرعة المحرمي ليكون هو القائد العام لألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي.

متمنين له التوفيق والسداد في مهامه التي تولاها وهو بحق أهل لذلك وقد جربناه من قبل فكان نعم القائد في الحرب ونعم الأخ في السلم،بل هو اول من أسهم في تأسيس ألوية العمالقة الأبية التي كان لها الفضل بعد الله في كل هذه الإنجازات والانتصارات العسكرية التي يعرفها القاصي والداني.

كما نوجه جزيل الشكر والإمتنان للتحالف العربي في الساحل الغربي قيادة وضباط وأفراد على كل ماقدموه ويقدموه من دعم وإسناد ورعاية لألوية العمالقة خاصة ولمنتسبي المقاومة بمختلف تشكيلاتها عامة .

وبهذا فاننا نوصي كافة ألوية العمالقة بالأمتثال للقرار الصادر من التحالف العربي لإنهم أعلم بالأصلح لأمور الجبهة .

وادعوا الجميع أن يكون عوناً للقائد أبو زرعة وجنوداً معه بالحق ويداً واحدة قوية في محاربة مليشيات الحوثي الإيرانية .

واوصيكم بالتوحد ونبذ الفرقة لأن ذلك يصب في صالح اعدائنا والله ولي التوفيق.. القائد السابق لألوية العمالقة علي سالم الحسني.